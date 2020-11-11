Севастьянова: «Страшно, что Хабиб побуждает людей к агрессии»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова прокомментировала высказывания экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб выложил в Instagram фотографию президента Франии Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице и написал: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите».

«То, что он побуждает людей к агрессии, — это страшно. Абсолютно не поддерживаю, считаю, что это неправильно, хотя это, конечно, очень мягко сказано. У нас и так очень нестабильный мир, нестабильная ситуация, людям тяжело. Зачем еще побуждать их к жестоким действиям?

Нужно всем держаться вместе, помогать друг другу, а не убивать. Думаю, это обусловлено темпераментом, а также тем, что они живут больше по понятиям и по законам, которые присущи их культуре", — приводит слова Севастьяновой РИА Новости.