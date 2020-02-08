Серроне не получил денег от платных трансляций за бой против Макгрегора
Американский боец Дональд Серроне сообщил, что не получил деньги от платных трансляций за бой против ирландца Конора Макгрегора. Поединок прошел на UFC 246 и завершился уже через 40 секунд победой Макгрегора.
Гонорар Серроне за поражение составил 200 тысяч долларов. Один из фанатов в комментариях в Instagram предположил, что за платные трансляции боец должен был заработать еще 7-10 миллилонов долларов.
— 1 миллион продаж платных трансляций... Надеюсь, ты заработал порядка 7-10 миллионов за бой с Конором, ведь никто не заслуживает этого больше, чем ты, — написал фанат.
- Хаха, 7-10 миллионов... Я не получил никаких PPV-денег. То, что произошло в реальности совершенно отличается от того, что думает весь мир. Я заработал стандартный гонорар.