Серроне могут запретить проводить бои в течение полугода

Атлетическая комиссия штата Невада выпустила медицинское заявление по итогам турнира UFC 246. Как сообщает MMA Figthing, Дональд Серроне, которого Конор Макгрегор отправил в нокаут за 40 секунд, отстранен как минимум до 18 февраля.

Американец получил перелом носа и легкий перелом орбиты. После дополнительного обследования, его могут отстранить на срок до полугода. На счету 36-летнего Серроне 36 побед и 14 поражений в ММА.

В общей сложности 14 бойцов получили отстранения от комиссии по итогам турнира в Лас-Вегасе.