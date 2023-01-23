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Сегодня, 07:36

Сергей Павлович намекнул, что проведет бой против Блейдса в апреле

Давид Хачатрян
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Российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович (17-1) сообщил в Twitter, что его следующий поединок должен состояться весной.

«В ближайшее время ты должен подраться против Блейдса!», — написал пользователь Twitter, на что Павлович ответил: «В апреле».

Павлович победил Тая Туивасу (14-5) за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря 2022 года на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Кертис Блейдс (17-3) выиграл три своих последних поединка. В прошлом бою он одолел Тома Аспиналла (12-3) техническим нокаутом в первом раунде. Турнир состоялся 23 июля 2022 года в Лондоне, Великобритания.

Сергей Павлович
UFC
ММА
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