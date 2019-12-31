Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом

Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.

16 ноября Харитонов проиграл Васселлу техническим нокаутом во втором раунде. После боя российский спортсмен сообщил, что получил в поединке травму колена.

— Лечу ногу сейчас, прохожу реабилитацию, аккуратно начал закачивать ногу, — отметил Харитонов. — Без веса, без всего. Врачи показали специальные упражнения, пробую их выполнять. Стараюсь, чтобы обошлось без операции.

— У меня разрыв медиальной коллатеральной связки, причем полностью. Кроме того, растяжение передней связки и частичный разрыв мениска, — сказал боец.

— Главное сейчас — залечить травму и провести поединок как можно скорее, — отметил Харитонов. — Мне много что предлагают, но сейчас смотрим на мое здоровье. Знаете, я очень легко отношусь к победам и поражениям у оппонента. Он — хороший, крепкий парень. Да, я проиграл, травмировался. Ничего, сейчас хорошо подготовлюсь, вылечусь и в реванше сделаю все для победы. Очень хотелось бы провести реванш.

На счету 39-летнего Харитонова 30 побед и 8 поражений в ММА. У 36-летнего Васселла — 19 побед, 8 поражений. (Илья Андреев)