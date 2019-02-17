Сергей Харитонов: "Признаюcь честно: Минаков не выиграл бой с Конго"

Российский боец ММА Виталий Минаков не заслужил победы в претендентском поединке с французом Чейком Конго на турнире Bellator 216. Такое мнение высказал боец ММА Сергей Харитонов во время прямого эфира в Инстаграме.

Бой между 34-летним Минаковым и 43-летним Конго состоялся в воскресенье рано утром по московскому времени. Французский спортсмен одержал победу единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

- Виталик не показал всего, на что способен, - сказал Харитонов. - Бой, по большому счету, был равным. Но Конго был свежее. Признаюсь честно: при всем уважении к Виталику, не могу сказать, что он выиграл. Да, судьи были немножко предвзяты - такого, чтобы он проиграл все три раунда, не было. Повторюсь, бой был равным. Но Конго был свежее. И самое главное, если бы Виталик не дал сопернику подняться в концовке третьего раунда, то ему даже могли бы отдать победу. Однако Конго встал и красиво завершил поединок. По большому счету, он хотел победить сильнее.

- Можно было и ничью дать. Но организации был нужен претендент (на чемпионский пояс. - Прим. "СЭ"). А так, я, как и все россияне, болел за Виталика. Очень хотелось, чтобы за звание чемпиона бился кто-то из России, - отметил боец.

Конго сразится за пояс чемпиона Bellator в тяжелом весе с американцем Райаном Бейдером, который 26 января победил россиянина Федора Емельяненко.

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