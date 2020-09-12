Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Сергей Харитонов предположил, что Александр Емельяненко отрезвел

18:03
Сергей Харитонов и Александр Емельяненко. Фото "СЭ"
Сергей Харитонов и Александр Емельяненко. Фото "СЭ"
Теги:

Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью журналистам высказался о последних словах Александра Емельяненко в его адрес.

11 сентября Харитонов в поединке по правилам бокса выиграл техническим нокаутом у Дэнни Уильямса. Емельяненко до боя назвал Харитонова хлюпиком.

— Александр Емельяненко прервал молчание и высказался о вас. Может быть, хочет раскрутить бой с вами?

— Отрезвел? Возможно, отрезвел. Я не знаю. Может быть, он что-то и хочет раскрутить. Сейчас по правилам ММА этот бой вообще не интересен. В крайнем бою по правилам ММА он показал себя. (Михаил Потапов)

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир