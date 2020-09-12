Сергей Харитонов предположил, что Александр Емельяненко отрезвел

Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью журналистам высказался о последних словах Александра Емельяненко в его адрес.

11 сентября Харитонов в поединке по правилам бокса выиграл техническим нокаутом у Дэнни Уильямса. Емельяненко до боя назвал Харитонова хлюпиком.

— Александр Емельяненко прервал молчание и высказался о вас. Может быть, хочет раскрутить бой с вами?

— Отрезвел? Возможно, отрезвел. Я не знаю. Может быть, он что-то и хочет раскрутить. Сейчас по правилам ММА этот бой вообще не интересен. В крайнем бою по правилам ММА он показал себя. (Михаил Потапов)