Сергей Харитонов: "Очень бы хотелось незамедлительный реванш с Митрионом"

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассчитывает, что его ближайшим соперником станет Мэтт Митрион. Об этом Харитонов заявил во время прямого эфира в Инстаграме.

38-летний Харитонов и 40-летний Митрион сразились в субботу рано утром по московскому времени. Однако американец уже на первой минуте нанес запрещенный удар ногой в пах, из-за чего Харитонов не смог продолжить поединок. Бой был признан несостоявшимся.

- В ближайшее время определится мой следующий поединок, - сказал Харитонов. - Очень бы хотелось, чтобы это был незамедлительный реванш с Мэттом Митрионом. Ждем, что скажет организация. Это пара-тройка дней.

По словам бойца, ничего серьезного с ним не случилось.

- Пропустил удар ниже пояса, но это жизнь, всякое бывает, - отметил Харитонов. - Произошло то, что произошло. Сейчас сделали все снимки, два дня я ездил в больницу. Жить буду, тренироваться буду. Но хочу приехать в Москву и уже в России пройти еще несколько обследований, чтобы удостовериться, что все нормально, до конца прийти в себя.

- Все анализы сдал, все посмотрели. Серьезных каких-то вещей нет. Но, тем не менее, гематома. Не очень приятно все это. Пока до конца в себя еще не пришел, - сказал спортсмен.

Харитонов выступает в ММА с 2000 года. Провел 34 боя (28 побед, 6 поражений), еще два признаны несостоявшимися. В активе Митриона 19 боев (13 побед, 6 поражений).

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