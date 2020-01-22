Сергей Харитонов: «Если у болельщиков есть желание, готов провести бой с Емельяненко»

Российский боец ММА Сергей Харитонов сообщил «СЭ», что готов провести бой с Александром Емельяненко.

— Если у болельщиков есть желание — почему нет? — сказал Харитонов. — Все может случиться, было бы желание. Мне, на самом деле, такой бой неинтересен в плане спортивной составляющей. Тем не менее, если это интересно фанатам, СМИ, и всем остальным — пожалуйста. Нужно, чтобы этот поединок кто-то организовал. Организуют — вопросов нет. Я — боец.

В 2006 году Харитонов и Емельяненко вышли друг против друга на турнире Pride. Александр победил техническим нокаутом. Было много разговоров о реванше, сами бойцы жестко высказывались друг о друге, но нового боя все еще не состоялось.

На счету 39-летнего Харитонова 30 побед и 8 поражений в ММА. У 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. Оба выступают в тяжелом весе. (Илья Андреев)