Сергей Харитонов: "Детали контракта с Bellator? Это секрет"

Российский боец MMA Сергей Харитонов в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о новом контракте с Bellator.

– Сергей, поздравляю с новым контрактом Bellator. Расскажете о его условиях?

– Детали контракта – это секрет, по количеству боев и финансам не скажу. Но могу так сказать: драться в других промоушенах мне никто не запрещает, договор не эксклюзивный. Подготовка к бою с Мэттом Митрионом? Я готовился в Таиланде, ребята-ударники со мной работали – Игнашов, Гончаренок, и тренер Юрий Патрикеев, – сказал Харитонов.

– Какими были ваши мысли, когда узнали, что драться придется с Митрионом?

– Я вообще ни о чем не думал. Мне сказали – я согласился. Это даже не было предложением, меня просто поставили перед фактом. Соперника назначили, я согласился и начал подготовку. (Михаил Потапов)

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