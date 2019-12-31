Сергей Харитонов: «Александр Емельяненко мог стать чемпионом UFC или Pride»

Российский боец ММА Сергей Харитонов высказался насчет боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, который состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

— Мага — позитивный парень, он вообще ничего не теряет в этом бою, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Проиграет — скажет, что не его вес. Хайпанет в любом случае. Если переведет в партер, или случайно попадет — вообще красавец, все скажут, что он — духовитый парень. Саша, в свою очередь, заработает денег, ему хорошо заплатят. Конечно, он хочет победить, но кто знает, как сложится бой? Не рискну даже прогнозировать.

— Многие говорят, что Мага — не фаворит, а я считаю, что все наоборот, — отметил боец. — Почему? Александр может где-то прибухнуть, так сказать... Нет, если он выйдет и будет в форме, то у Маги шансов нет. Ни в коем случае не хочу оскорбить Исмаилова, но он не супертяжеловес. И рост, и вес, и габариты, и опыт... Но я говорю, что есть еще и фактор алкоголя. Тут все зависит от того, кто в какой форме подойдет к бою.

Между Харитоновым и Емельяненко — давний конфликт. Однако, по мнению Сергея, Александр — очень талантливый боец, который не раскрыл свой потенциал.

— Я же открыто говорю, что Александр Емельяненко, например — очень талантливый спортсмен, — сказал Харитонов. — Мог бы быть чемпионом UFC, чемпионом Pride в свое время, если все было бы правильно, по режиму.

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. У 33-летнего Исмаилова — 15 побед, 2 поражения и 1 ничья. (Илья Андреев)