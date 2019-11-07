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Сергей Хандожко считает, что Макгрегор переборщил со словами о Дагестане

18:03
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Боец ММА Сергей Хандожко считает, что ирландец Конор Макгрегор не должен был жестко высказываться о Дагестане. Ранее Конор на пресс-конференции в Москве сказал: «Я бы не полетел в Дагестан, даже если бы мне нужно было сходить в туалет».

— Макгрегор переборщил. В последнее время его несет не в ту сторону и он переходит все границы. Если бы его здесь встретили, все могло закончиться плачевно. Конору необходимо поставить мозги на место.

— Макгрегор явно пытается выбить себе реванш с Нурмагомедовым. Как думаете, у него получится?

— Не думаю. Эти попытки смотрятся жалко и нелепо. Конору было бы логичнее больше думать о спорте, выиграть несколько поединков. Макгрегор — боец высокого уровня. Имея в своем активе серию побед, он смог бы надеяться на реванш. Сейчас это смотрится очень нелепо, — цитирует Хандожко RT.

Cергей Хандожко проведет поединок против Рустама Хабилова на турнире UFC в Москве.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/684716-handozhko-habilov-nurmagomedov-makgregor

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