Сергей Хандожко: «Были скорее не угрозы, а небольшой хейт»

Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко прокомментировал появившуюся информацию о том, что в его адрес поступали угрозы от неизвестных из-за решения встретиться с Рустамом Хабиловым на турнире UFC Fight Night.

— Эта информация была преувеличена, — цитирует Хандожко RT. — Были скорее не угрозы, а небольшой хейт. Да, в комментариях были неадекватные школьники, но подобное случалось и ранее. Рустам — медийный человек, много людей следят за ним в социальных сетях. Видимо, таким образом они решили поддержать его. Но в интернете это нормально. Не обращаю на это внимания.

У каждого свое мнение. Если Хабилову не понравилось, то что поделаешь. Он может выступать с критикой этого поединка, но в субботу мы войдем в клетку. Думаю, после гонга мы все обсудим и забудем об этом неприятном инциденте.