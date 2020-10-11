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Сэндхаген нокаутировал Мораеса в главном поединке UFC Fight Night 179

05:32
Кори Сэндхаген. Фото USA Today Sports
Кори Сэндхаген. Фото USA Today Sports

В главном поединке турнира UFC Fight Night 179 американец Кори Сэндхаген победил бразильского бойца ММА Марлона Мораеса. Он отправил соперника в нокаут. Бой прошел в рамках легчайшего веса (до 61,7 кг).

Во втором раунде американец нанес сильный удар ногой в прыжке по голове соперника, после чего продолжил атаку. Рефери остановил поединок — был зафиксирован технический нокаут.

28-летний спортсмен из США одержал 13-ю победу в ММА при двух поражениях. У 32-летнего бразильца 23 победы, семь поражений и одна ничья.

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