Сэндхаген нокаутировал Мораеса в главном поединке UFC Fight Night 179

В главном поединке турнира UFC Fight Night 179 американец Кори Сэндхаген победил бразильского бойца ММА Марлона Мораеса. Он отправил соперника в нокаут. Бой прошел в рамках легчайшего веса (до 61,7 кг).

Во втором раунде американец нанес сильный удар ногой в прыжке по голове соперника, после чего продолжил атаку. Рефери остановил поединок — был зафиксирован технический нокаут.

28-летний спортсмен из США одержал 13-ю победу в ММА при двух поражениях. У 32-летнего бразильца 23 победы, семь поражений и одна ничья.