Сен-Пьер не включил Нурмагомедова в список лучших бойцов в истории UFC

Бывший чемпион полусреднего и среднего дивизионов UFC Жорж Сен-Пьер перечислил бойцов, которые, по его мнению, являются лучшими в истории смешанных единоборств.

— Андерсон Силва, Би Джей Пенн, Джон Джонс и Генри Сехудо — каждый из них претендует на статус величайшего. А еще Ройс Грейси, — цитирует Сен-Пьера BJ Penn. — Все зависит от того, что для вас главное: пример для подражания, количество титулов, побед или пройденных вызовов. Все это очень сложно.