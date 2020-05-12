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Сен-Пьер не включил Нурмагомедова в список лучших бойцов в истории UFC

15:18

Бывший чемпион полусреднего и среднего дивизионов UFC Жорж Сен-Пьер перечислил бойцов, которые, по его мнению, являются лучшими в истории смешанных единоборств.

— Андерсон Силва, Би Джей Пенн, Джон Джонс и Генри Сехудо — каждый из них претендует на статус величайшего. А еще Ройс Грейси, — цитирует Сен-Пьера BJ Penn. —  Все зависит от того, что для вас главное: пример для подражания, количество титулов, побед или пройденных вызовов. Все это очень сложно.

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