Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Секундант в перерыве сказал российскому бойцу UFC убить соперника

05:15
Роман Богатов. Фото Кадр из трансляции
Роман Богатов. Фото Кадр из трансляции

Секундант российского бойца UFC Романа Богатова в перерыве между вторым и третьим раундами поединка с бразильцем Леонардо Сантосом толкнул эмоциональную речь.

— Брат, вот так, как ты концовку закончил — убивать его, на *! — обратился тренер к Богатову. — Убивать, *! Все, брат, ты вспомнил, для чего ты здесь, вспомнил, что тебя ждет, *?! Все, режим убийцы, блин!

В третье раунде 29-летний Богатов дважды ударил 40-летнего соперника в пах, а также нанес запрещенный удар коленом. В результате с россиянина сняли два очка. Сантос победил единогласным решением судей. Для Богатова это был первый бой в UFC.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир