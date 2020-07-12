Секундант в перерыве сказал российскому бойцу UFC убить соперника

Секундант российского бойца UFC Романа Богатова в перерыве между вторым и третьим раундами поединка с бразильцем Леонардо Сантосом толкнул эмоциональную речь.

— Брат, вот так, как ты концовку закончил — убивать его, на *! — обратился тренер к Богатову. — Убивать, *! Все, брат, ты вспомнил, для чего ты здесь, вспомнил, что тебя ждет, *?! Все, режим убийцы, блин!

Roman Bogatov's corner gave him a slap for encouragement when he got back to his stool ? #UFC251 pic.twitter.com/8Fc67CkYf5 — UFC on BT Sport (@btsportufc) July 12, 2020

В третье раунде 29-летний Богатов дважды ударил 40-летнего соперника в пах, а также нанес запрещенный удар коленом. В результате с россиянина сняли два очка. Сантос победил единогласным решением судей. Для Богатова это был первый бой в UFC.