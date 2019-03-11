Секундант Конора считает, что Хабиб сам спровоцировал драку

Диллон Дэнис, секундант ирландского бойца ММА Конора Макгрегора обвинил россиянина Хабиба Нурмагомедова в том, что он сам спровоцировал драку после поединка с ирландцем.

- Я никогда не начал бы не начал драку после поединка. Я боец ММА. После поединка бойцы обычно проявляют уважение друг к другу, - сказал Дэннис в эфире шоу Ариэля Хелвани. - Мне очень досадно, что меня обвиняли в оскорблении мусульман.

У меня есть очень близкие друзья-мусульмане, а также представители других религий. Мне было очень обидно. Я никогда не сказал бы такого. В Инстаграме у меня было 40-50 тысяч комментариев под фото, мне угрожали смертью.

Это началось во втором или третьем раунде. Я был за октагоном, он был на другой стороне. Он указывал на меня пальцем, ругался, что-то говорил. Я думал: "Люди, этот парень сумасшедший". После боя менеджер Хабиба толкнул меня в спину. Он бросил в меня свою капу, я был весь в его слюне.

Честно говоря, я не возражал (против драки). Не говорю, что мне это нравится, но это было довольно весело. Когда он прыгнул в толпу, это был странный поступок. Я думал, как мне заблокировать удар. Не помню, как он меня ударил. Он особо меня не задел.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. После боя завязалась драка. Хабиб и Конор, как и представители их команд, получили дисквалификацию и денежные штрафы