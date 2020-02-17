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Сехудо рассказал, почему не хочет драться с Яном

21:03
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Боец ММА в легчайшем весе американец Генри Сехудо рассказал, с кем из потенциальных соперников он хотел бы встретиться в следующем поединке.

—  Я думаю, что все дороги ведут к Жозе Алдо. Это еще одна легенда нашего спорта, — цитирует ESPN Сехудо. — Стерлинг или Ян? Вы шутите, что ли? Нет, нет, нет. Я заслуживаю соперника с именем. Плюс, я только что перенес операцию. И хочу разминочный бой. Это будет Жозе Алдо. Хотя на самом деле, все эти бои для меня разминочные.

33-летний Сехудо провел 17 боев за карьеру. Американец одержал 15 побед при 2 поражениях.

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