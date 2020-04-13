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Сехудо не будет драться на турнире UFC 250

10:26
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе Генри Сехудо, сообщил о том, что не планирует 9 мая защищать свой чемпионский пояс на турнире UFC 250.

— Большое спасибо моим спарринг-партнерам и тренерам за эти последние невероятные недели тренировок, — написал Сехудо в Instagram. — Неистовство величайшего официально откладывается. Величайший вернется в другой день.

Ранее с боя снялся Жозе Альдо, которого должен был заменить Доминик Круз.

33-летний Альдо провел за карьеру 34 боя, из которых выиграл 28. На счету 33-летнего Сехудо 15 побед и два поражения. В активе 34-летнего Круза 22 победы при 2 поражениях.

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