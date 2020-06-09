Сехудо мог бы возобновить карьеру ради боя с Волкановски

Двукратный чемпион UFC Генри Сехудо рассказал, ради какого боя он мог бы возобновить карьеру.

— В этом спорте я сделал все, что можно, — цитирует Сехудо TMZ. — Я могу быть доволен своей карьерой. Есть только один бой, ради которого я мог бы вернуться. Это тот бой, который заставлял бы меня вставать по утрам. Я говорю о поединке с Алексом Волкановски. Хочу взять титул в третьем весе, мне нужно отличаться от остальных. Хочу войти в учебники по истории в качестве величайшего бойца ММА.

Сехудо провел в смешанных единоборствах 18 боев: одержал 16 побед и потерпел два поражения. Он также является победителем Олимпийских игр 2008 года в вольной борьбе и бывшим обладателем титула UFC в наилегчайшем весе, благодаря чему сам себя он называет тройным чемпионом.

Генри Сехудо объявил о завершении карьеры сразу после поединка против Доминика Круза на турнире UFC 249.