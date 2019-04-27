Александр Сарнавский упал в гостинице и получил травму головы, из-за чего не сможет выйти на бой с Юсуфом Раисовым в рамках ACA 95. Об этом рассказал Александр Шлеменко, наставник Сарнавского.

– Он позвонил мне за два часа до взвешивания, вес уже был сделан. Говорит, упал, ударился головой об пол и ничего не помнит. Он скинул фотографию, там рассечение. Он сказал: "вроде бы чувствую нормально", и мы решили, что он будет драться. Потом он взвесился, его осмотрел врач, ему разрешили драться, но сказали смотреть по состоянию. И тут начались проблемы: головные боли, слабость и отторжение пищи. Он ест, пища обратно выходит. Затем мы замерили давление – 160 на 100 – немного повышенное.

Как я могу вывести своего бойца в таком состоянии на бой? Его забрали в больницу и грозятся оставить там на неделю. Учитывая события с боксерами, лучше тут быть начеку. Я имею в виду Магомеда Абдусаламова, – сказал Шлеменко. (Михаил Потапов)