Рыцари подрались на турнире по ММА в Калининграде

Рыцарский бой прошел на Кубке мэра Калининграда по смешанным единоборствам. Любители исторической реконструкции вышли в клетку для ММА в образе средневековых рыцарей — в латах, с мечами и щитами. Турнир состоялся в Калининграде в воскресенье.

Nasty greave attacks followed by some field-n-shield.



Kaliningrad Mayor's Cup pic.twitter.com/ZKbMSaBcZP — caposa (@Grabaka_Hitman) December 22, 2019

Видео у себя в Twitter выложил пользователь Caposa. В начале поединка рыцари действовали осторожно, из-за чего Caposa сравнил их с бойцами UFC Дерриком Льюисом и Франсисом Нганну — панчерами, которые, боясь пропустить тяжелый удар, в 2018 году показали очень незрелищный бой.

Пользователи соцсети с юмором отреагировали на видео. «Средневековое ММА», — пишет Rafael Teodoro. «Это продолжение Kingdom Come Deliverance (компьютерная игра — Прим. «СЭ») — огонь», — считает Darran Murphy. «О боже, рефери тоже в доспехах», — удивлен StaySafeTF&KN2K20. «Что я только что увидел?», — недоумевает crow. «Лучший спорт в истории», — с иронией пишет Deji Filipovic.