Русская девушка выдержала удар в живот от топового бойца UFC
6 июля 2020, 20:46
Бывшая претендентка на титул UFC в весе до 65,8 кг Яна Куницкая выложила новый пост в Instagram. Она приняла участие в челлендже, который призывает бойца выдержать прямой удар по прессу.
В этом ей помогал Тиагу Сантос — боец UFC, бывший претендент на титул в весе до 93,0 кг. Он и наносил удар. Куницкая и Сантос встречаются уже год.
Бойцы UFC полюбили друг друга. Она — русская, он — бразилец
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...