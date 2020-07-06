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Русская девушка выдержала удар в живот от топового бойца UFC

6 июля 2020, 20:46
Яна Куницкая. Фото Instagram.
Яна Куницкая. Фото Instagram.

Бывшая претендентка на титул UFC в весе до 65,8 кг Яна Куницкая выложила новый пост в Instagram. Она приняла участие в челлендже, который призывает бойца выдержать прямой удар по прессу.

В этом ей помогал Тиагу Сантос — боец UFC, бывший претендент на титул в весе до 93,0 кг. Он и наносил удар. Куницкая и Сантос встречаются уже год.

Бойцы UFC полюбили друг друга. Она — русская, он — бразилец

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