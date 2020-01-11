У звезд Instagram Кирилла «Руки-базуки» Терешина и Олега Монгола появились профили в бойцовской базе Sherdog.

Они провели бой друг против друга минувшей осенью в Абакане. Монгол победил болевым приемом, надавив на шею соперника. Рекорд Терешина в ММА — 0 побед, 1 поражение. У Монгола — 1 победа, 1 поражение. Также он участвовал в «Битве за хайп», где проиграл Корнею Тарасову.

Профиль «Рук-базук» на Sherdog содержит мало информации — только поединок с Монголом и то, что он боец полулегкого веса (до 65,8 кг). А вот в профайле Монгола указаны его рост (170 см), вес (63 кг), дата рождения — 5 августа 1976 года, а главное — настоящая фамилия блогера, которая ранее на разглашалась — Перехожев. Есть там и фотография Монгола.