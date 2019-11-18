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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Роузи уходит из рестлинга, чтобы родить ребенка

18 ноября 2019, 23:35
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32-летняя американка Ронда Роузи заявила об уходе из реслинга. По словам бывшей чемпионки UFC в легчайшем весе, она планирует родить ребенка.

— Я приняла решение, касающееся моего будущего и моей жизни, — сообщила Роузи The Sun. — Я сделаю все от меня зависящее, чтобы привлечь внимание к новой роли женщин в этом мире. А потом я рожу ребенка. Это странно, но я чувствую, что моя работа уже выполнена.

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