Российский боец Юсуф Раисов проведет бой против бразильца Хакрана Диаса

Кард Санкт-Петербурского турнира лиги ACA пополнился еще одним ярким противостоянием. 14 декабря российский боец Юсуф Раисов по прозвищу «Борз» проведет свой следующий поединок на ACA 103 против бразильца «Barnabe» Хакрана Диаса.

Год назад чемпион ACB в полулегком весе Юсуф Раисов (15-1) оставил пояс и спустился в легкую весовую, где провел один поединок и одолел решением судей британца Андре Виннера.

Хакран Диас (25-6-1) в период с 2012 по 2017 годы выступал в UFC. Бразилец дебютировал в АСА в 2019 году громкой победой над Устармагомедом Гаджидаудовым.

Бой Раисов-Диас должен был состояться ранее, но ввиду травмы Хакрана был отменен.