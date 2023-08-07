Вячеслав Василевский: «Тактаров пожилой человек, а порой несет всякую дичь»

Российский боец Вячеслав Василевский (36-9) считает, что ветеранам MMA лучше отказаться от возвращения в октагон.

«Насколько могут быть востребованы бои суперветеранов? Надо смотреть, какие эмоции они вызывают. Если это смех и возможность поглумиться над ними, то это плохо. Сейчас в ММА и так этого много: Беркова, Мурад «Легенда» и подобные им персонажи. Когда выходит человек, которому уже под 60, как Олег Тактаров, что он уже может показать? Он уже пожилой человек, а порой несет всякую дичь. Недавно видел интервью, где он говорил про бои с Нганну и Джонсом.

Может, для него хайп — это главное и неважно, что над ним смеются и оскорбляют. На мой взгляд, это плохо. Зачем ветеранам выходить и трясти своими уже устаревшими телами. Другое дело, если бы вышли показать мастер-класс, пообщаться с молодежью и показать пример, что они до сих пор хорошо себя чувствуют и что-то могут. А когда человек говорит про бой с Нганну, что может побить любого, и что готовил Леннокса Льюиса к бою с Виталием Кличко, зачем это нужно?" — сказал Василевский в интервью Metaratings.

Олег Тактаров (17-5) должен провести бой с Джеффом Монсоном (61-27) по правилам бокса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в сентябре.

