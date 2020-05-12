Российский боец UFC рассказал, как разбил в США спорткар

Российский боец UFC Омари Ахмедов в интервью «СЭ» рассказал, как разбил в США собственный спорткар.

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— Джон Джонс не подвозил вас на кроссфит? Я к чему: у вас есть совместное фото, где вы сидите в спорткаре.

— Да, он дружелюбный парень. Бывало, вещи дарил. Ему Reebok ящиками приносили сумки, футболки и так далее. Он много что подгонял. Сумку, помню, дал, футболки. Пару раз катал на машине. Ко мне хорошо относился, нормальный парень.

— Расскажите историю того снимка. Просто посидели в машине, или покатались?

— Нет, он меня покатал. Снимал Миша Любимов. Он нас обоих покатал. Потом, в Майами, я купил такой же спорткар, как у Джонса.

— Классно. Он у вас там же стоит?

— Сейчас я расскажу, что случилось с этим спорткаром. Перед боем в Абу-Даби (7 сентября 2019 года. — Прим. «СЭ») я ехал домой. Летел на нормальной скорости. На встречку выехал один тип, и я в него заехал. Парень еще и пьяный был... Машина — в клочья, она же вся пластмассовая. Страховка забрала машину и полностью выплатила стоимость. Я ошалел. Не было никаких разбирательств, просто забрали и все заплатили. Сейчас вот думаю пойти и купить что-то еще интересное. Машина была хорошая, но она просто немного эгоист — там же место только на двух людей.

32-летний Ахмедов выступает в среднем весе. На его счету 20 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА (8-3-1 в UFC). (Илья Андреев)

Полный текст интервью — здесь