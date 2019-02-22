Российский боец UFC отстранен на два года за допинг

Российский боец среднего веса (до 83,9 кг) Халид Муртазалиев дисквалифицирован на два года за употребление допинга, сообщает MMAjunkie со ссылкой на Антидопинговое агентство США (USADA).

USADA утверждает, что в моче 25-летнего Муртазалиева были обнаружены метаболиты дростанолона. Пробы были взяты 3 октября и 6 декабря.

Отстранение Муртазалиева продлится до 3 октября 2020 года. При этом он будет оставаться в пуле тестирования UFC.

Муртазалиев провел в ММА 16 боев (14 побед, 2 поражения). Последний на данный момент поединок стал для него дебютным в UFC - 15 сентября 2018 года в Москве он нокаутировал 35-летнего американца Си-Би Доллоуэя (17 побед, 9 поражений).

Все о единоборствах - здесь