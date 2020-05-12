Российский боец UFC: «Олейник в зале всех тяжей задушил»

Российский боец UFC Омари Ахмедов в интервью «СЭ» рассказал об авторитете Алексея Олейника в зале American Top Team (ATT).

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42-летний Олейник — единственный боец ММА, побеждавший в четырех десятилетиях. На UFC 249 россиянин выиграл раздельным решением судей у бразильца Фабрисиу Вердума.

— Алексей Олейник в авторитете в АТТ?

— Конечно. Он же уже, по-моему, всех тяжей там задушил (улыбается).

— Он рассказывал про спарринг с огромным тяжем из UFC, которого он «рубанул». Я подумал, что это Грег Харди.

— Я, честно сказать, не знаю. Может, меня не было. Н Олейник бьет тяжело. Я стоял с ним пару раз в спарринге, видно, что у него тяжелый удар. Видно, что он не хочет, медленно кидает кулак, но когда попадает — становится тяжело. Не удивлюсь, если он с кем-то там зарубился. Если попал бы — точно рубанул.

— Боролись с Олейником?

— Да, но я с ним еще в России боролся, еще давно. Помню я лежал в гарде, а он меня ногами просто зажал, чуть ребра не сломал (смеется).

32-летний Ахмедов выступает в среднем весе. На его счету 20 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА (8-3-1 в UFC). (Илья Андреев)

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