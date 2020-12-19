Российский боец ММА Гончаров рассказал о тренировках с Чимаевым

Российский боец ММА Евгений Гончаров (16-3-1), победивший на турнире RCC 8 Антона Вязигина (15-4), рассказал «СЭ» о тренировках с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым (9-0).

— Вы ездили в Швецию в зал All-Stars, где тренируется Хамзат Чимаев. У вас были спарринги с Хамзатом? Как они проходили?

— Да, были. Хорошо борется. Он приятный парень, показал нам Швецию. Думаю, у него большие перспективы.

— Ожидали ли такого резкого взлета от Хамзата?

— А почему нет? Он дрался с бойцами второго эшелона, для него это не уровень. Десять бойцов такого уровня в ряд поставил и за один вечер выиграл бы. Не зря Хамзат так говорит. У него хороший бэкграунд в борьбе. Думаю, смог бы это сделать.

— Какие у него перспективы?

— Думаю, он будет драться за пояс. Это мой прогноз.

— Он рассказывал, что ронял тяжей. Видели такое?

— Я такого не видел. Спарринговал с ним, он больше делает акцент на борьбу. В стойке же у него игровая манера. Не видел, чтобы он ронял тяжей.

(Константин Колмаков)