Минаков рассказал, из-за чего ему могли отказать в американской визе

Российский боец Bellator Виталий Минаков в интервью «СЭ» поделился мнением насчет того, из-за чего ему могли отказать в американской визе.

В октябре 2019 года Минаков должен был провести бой в США с Хави Айялой. Однако поединок сорвался, так как россиянину отказали в выдаче американской визы. У бойца нет визы до сих пор, что сильно тормозит развитие его карьеры.

— Можно гадать, предполагать, — отметил Минаков. — Разные причины могут быть, связанные с профессиональной политической деятельностью, так скажем (Минаков — советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, ранее был депутатом Брянской областной думы. — Прим. «СЭ»). А может быть, произошли нестыковки в той информации, которую я дал. Мы же несколько раз визу эту делали, может, я где-то дал некорректную информацию, потому что отказ был не сразу, документы забрали на перепроверку. Запросили дополнительную информацию, а дополнительная информация была связана с профессиональной деятельностью — имею в виду общественно-политическую деятельность. Впоследствии пришел отказ. То, что дали отказ — это даже хорошо, а то могли на этой проверке документы держать очень долго. Такая практика существует, когда у людей в этом статусе документы находятся и полтора года, и два. Сейчас этот вопрос выясняется, знаю, что сделаны определенные импульсы со стороны Bellator — там, в Америке. Какие-то гарантийные звонки они сделали в консульство.

По словам Минакова, в Bellator пытаются помочь получить ему визу.

— Из-за всех этих ограничений мы — и я, и мои менеджеры — не можем сейчас заниматься вопросами визы, — отметил боец. — Я, кстати, был записан на собеседование в Азербайджане. Оно должно было состояться в конце апреля. К этому времени, соответственно, Bellator должен был собрать информацию о причинах отказа мне в визе. Но собеседование я в итоге пропустил, так как мне посоветовали не лететь, пока не будет полной информации о причинах отказа. Сейчас же есть ограничения по выезду из страны, мало какие учреждения работают. Так что пока пауза. Я разговаривал с Ризваном Магомедовым, моим менеджером: есть предположение, что какие-то подвижки будут в сентябре-октябре.

35-летний Минаков — бывший чемпион Bellator в тяжелом весе (2013 — 2016). На его счету 22 победы и 1 поражения в ММА. (Илья Андреев)

Первую часть большого интервью с Виталием Минаковым можно прочитать здесь.