5 мая, в воскресенье, в рамках финального дня чемпионата России по ММА россиянин Шамиль Абдуллаев проведет бой с бразильским чемпионом Велингтоном "Мондрагоном" Сильвой.

28-летний Шамиль Абдуллаев – Мастер Спорта Международного класса, чемпион мира 2014 года, двукратный обладатель Кубка России, трехкратный чемпион России, продолживший любительскую карьеру в профессионалах с рекордом 10:1.

Противостоять россиянину будет 29-летний бразилец, чемпион местной организации Amazon Championship – Велингтон Сильва, который на данный момент имеет рекорд 9:1 и ведет победную серию.

Бой пройдет во Дворце спорта Динамо в Москве в рамках чемпионата России по ММА 2019 года.

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