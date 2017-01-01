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Ронда Роузи: "Мне нужно время, чтобы определиться с будущим"

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Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи поблагодарила фанатов за поддержку. Также она отметила, что пока не определилась относительно завершения карьеры. 30 декабря Роузи проиграла в титульном поединке Аманде Нуньес за 48 секунд. Это поражение стало для призерши Олимпиады-2008 по дзюдо вторым подряд.

 
Пятница. Лас-Вегас. Ронда РОУЗИ (слева) по всем статьям уступила Аманде НУНЬЕС.Последние 48 секунд Ронды Роузи

– Хочу поблагодарить все фанатов, которые были со мной не только, пока я находилась на вершине, но и в моменты глубочайших разочарований, – цитирует The Sun Роузи. – Слова не могут описать, как много ваши слова и поддержка значат для меня. Вернуться не просто к боям, но и к победам было моей главной целью на протяжении всего года.

Но иногда, даже если ты очень сильно стремился к своей цели и отдал этому все силы, вещи просто не складываются так, как ты планировал. Я горжусь, когда вижу, каких успехов добился женский дивизион в UFC. Я восторгаюсь всеми женщинами, которые приложили к этому руку, включая Аманду Нуньес.

Сейчас мне нужно время, чтобы все обдумать и определиться со своим будущим. Спасибо вам за веру в меня и понимание.

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