Йоэль Ромеро покинул UFC. Его внезапно освободили от контракта

Кубинский боец Йоэль Ромеро освобожден от контракта с UFC, сообщает ESPN. По данным телеканала, у 43-летнего Ромеро по договору с лигой оставалось еще три боя.

Менеджер кубинца — Малки Кава — подтвердил ESPN, что Ромеро больше не является бойцом UFC. «Хотя мы и не ожидали, что время Ромеро в UFC так закончится, мы благодарны за те возможности, которые ему предоставляли [президент UFC] Дана Уайт, [генеральный советник] Хантер Кэмпбелл и [матчмейкер] Мик Мейнард на протяжении многих лет. Он готов двигаться дальше», — сказал Кава.

Ромеро провел последний бой в марте этого года, уступив единогласным решением судей чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье. Ромеро трижды бился за титул чемпиона UFC в среднем весе. Еще в одном поединке — с Люком Рокхолдом — на кону должен был стоять временный пояс, но кубинец не сделал вес (при этом он нокаутировал Рокхолда). Всего на счету Ромеро 13 побед и 5 поражений в ММА (9-4 в UFC).

Кубинец провел первый профессиональный бой в ММА в 32 года, а до этого был борцом-вольником. В весовой категории до 85 кг он стал чемпионом мира (1999), двукратным обладателем Кубка мира (1998, 2000) и серебряным призером Олимпиады (2000).