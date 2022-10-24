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Сегодня, 10:36

Роман Богатов стал чемпионом Brave в полулегком весе

Давид Хачатрян
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31-летний российский боец Роман Богатов (13-1) победил корейца Тхэ Ген Кима (9-1) раздельным решением судей, нанеся сопернику первое поражение в карьере. Таким образом, Богатов стал новым чемпионом Brave CF в полулегком дивизионе.

Бой состоялся 22 октября на Brave CF 64: African All Stars в Khalifa Sports City Stadium в Иса, Бахрейн.

«Я ждал этого момента очень и очень долго, — приводит слова Богатова DAZN. — Мне пришлось покинуть свою страну и оставить семью. Долгое время я жил без денег. Я действительно заслуживаю этот пояс. Спасибо моей маме, папе, жене и детям. Спасибо всем, кто поддерживал меня, особенно народу Кыргызстана и России».

Богатов дебютировал в Brave в 2021 году, одержав в лиге три победы. До этого россиянин провел один бой в UFC, где проиграл Леонардо Сантосу (18-6) единогласным решением судей.

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