Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Родригес о нокауте от Харитонова: «Я хотел вернуться к бою»

04:09
Теги:

Бразильский боец ММА Фернандо Родригес, проигравший россиянину Сергею Харитонову в бою за титул чемпиона WTKF, рассказал, как чувствует себя после нокаута. По словам бразильца, он пытался вернуться к поединку.

— Я много тренировался, и у меня было много сил, — цитирует бразильца РЕН ТВ. — Но был нокаутирован во втором раунде! Я чувствовал себя нормально, я хотел вернуться к бою. Но судья остановил.

Родригес добавил, что считает Харитонова хорошим человеком и спортсменом, а также заявил, что хочет реванша.

Для 39-летнего россиянина Харитонова это 31-я победа при 8 поражениях. 32-летний бразилец Родригес потерпел 7 поражений при 12 победах.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/664918-rodriges-o-nokaute-ot-kharitonova-ia-khotel-vernutsia-k-boiu

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир