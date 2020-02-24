Родригес о нокауте от Харитонова: «Я хотел вернуться к бою»

Бразильский боец ММА Фернандо Родригес, проигравший россиянину Сергею Харитонову в бою за титул чемпиона WTKF, рассказал, как чувствует себя после нокаута. По словам бразильца, он пытался вернуться к поединку.

— Я много тренировался, и у меня было много сил, — цитирует бразильца РЕН ТВ. — Но был нокаутирован во втором раунде! Я чувствовал себя нормально, я хотел вернуться к бою. Но судья остановил.

Родригес добавил, что считает Харитонова хорошим человеком и спортсменом, а также заявил, что хочет реванша.

Для 39-летнего россиянина Харитонова это 31-я победа при 8 поражениях. 32-летний бразилец Родригес потерпел 7 поражений при 12 победах.