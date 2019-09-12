Роберт Уиттакер: «Не вижу, как Хабиб может проиграть в ближайшее время»

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением о чемпионе организации в легком весе Хабибе Нурмагомедове, который 7 сентября на турнире UFC 242 победил американца Дастина Порье.

— Не вижу, как Хабиб может проиграть в ближайшее время, — цитирует MMA Junkie Уиттакера. — Не могу это представить. Он победил Дастина Порье, это отличный боец. Все бойцы понимают, как будет действовать Хабиб. Уверен, Дастин и его команда работали над действиями в борьбе.

Чемпионский бой в легком весе Хабиб — Порье прошел в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби. Россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием.

Источник: Хабиб и Фергюсон не встретятся в декабре 2019 года