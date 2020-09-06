Результаты турнира ACA 110. Абдулаев стал новым чемпионом в полусреднем весе

В Москве завершился очередной номерной турнир под эгидой российской лиги смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat — ACA 110. Его главным событием стал бой за вакантный чемпионский титул в полусреднем весе между Али Баговым и Мурадом Абдулаевым.

Основной кард

Мурад Абдулаев победил Али Багова единогласным решением судей.

Эдуард Вартанян победил Мухамеда Кокова единогласным решением судей.

Рамазан Кишев победил Курбана Тайгибова нокаутом в 1-м раунде.

Асхаб Зулаев победил Жарабека Тешебаева нокаутом в 3-м раунде.

Илья Щеглов победил Адлана Ибрагимова единогласным решением судей.

Предварительный кард

Дауд Шайхаев победил Эрлана Улукбекова техническим нокаутом во 2-м раунде.

Ислам Мешев победил Эмрана Исрафилова единогласным решением судей.

Эльхан Мусаев победил Адама Богатырева единогласным решением судей.

Гога Шаматава победил Мурада Магомедова единогласным решением судей.

Самвел Варданян победил Хамзата Аушева сабмишеном во 2-м раунде.

Азамат Бекоев победил Араза Мамедова техническим нокаутом в 1-м раунде.

Павел Витрук победил Валерия Хажирокова единогласным решением судей.

Махочи Сагитов победил Романа Подругина раздельным решением судей.