Результаты андеркарда турнира UFC Вегас 15
06:43
В Лас-Вегасе завершился андеркард турнира UFC Вегас 15.
Промежуточный вес: Люк Сандерс (США) — Нейт Манесс (США) — победа второго удушающим во втором раунде;
Наилегчайший вес: Су Мудаерцзи (Китай) — Малкольм Гордон (Канада) — победа первого нокаутом в первом раунде;
Наилегчайший вес (женщины): Джина Мазани (США) — Рейчел Остович (США) — победа первой техническим нокаутом в третьем раунде.
Легчайший вес: Андерсон дус Сантус (Бразилия) — Мартин Дэй (США) — победа первого удушающим в первом раунде.
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