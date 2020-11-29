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Результаты андеркарда турнира UFC Вегас 15

06:43

В Лас-Вегасе завершился андеркард турнира UFC Вегас 15.

Промежуточный вес: Люк Сандерс (США) — Нейт Манесс (США) — победа второго удушающим во втором раунде;

Наилегчайший вес: Су Мудаерцзи (Китай) — Малкольм Гордон (Канада) — победа первого нокаутом в первом раунде;

Наилегчайший вес (женщины): Джина Мазани (США) — Рейчел Остович (США) — победа первой техническим нокаутом в третьем раунде.

Легчайший вес: Андерсон дус Сантус (Бразилия) — Мартин Дэй (США) — победа первого удушающим в первом раунде.

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