Артем Резников: «Александра Емельяненко нельзя пускать в октагон»

Легковес ACA Артем Резников (19-6) прокомментировал в соцсетях видео, на котором Александр Емельяненко показывает свою форму в преддверии боя с блогером Евгением Ершовым.

«Его нельзя пускать в октагон», — написал Резников в соцсетях, в то время как владелец Fight Nights Амир Мурадов отметил: «Остановитесь, пока остановка не стала последней».

Бой Емельяненко и Ершова пройдет на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве.