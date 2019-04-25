В рамках Международного боксерского форума, который пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июня на турнире в последний день форума состоится долгожданный реванш казахстанской чемпионки мира во 2-й полулегкой весовой категории по версии IBO Фирузы Шариповой (10-1-0, 5 КО) и россиянки Юлии Куценко (7-1-1, 3 КО).

Обе спортсменки выступят в новой для себя категории – до 63,5 килограмма.

Первый бой Шариповой против Куценко прошел 8 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге. Он получился ярким, зрелищным и очень напористым. Победу отдали Шариповой, но Куценко считает, что у нее есть все шансы победить в реванше.

Фируза Шарипова признана самой красивой девушкой в истории профессионального бокса, вошла в ТОП-10 выдающихся женщин Казахстана в 2017 и 2018 годах, признана Человеком года-2018.

Юлия Куценко также является яркой и харизматичной спортсменкой. Она представляет промоутерскую компанию Роя Джонса-младшего, который ее полностью поддерживает и участвует в раскрутке этого боя.

"Нужно отметить, что одной из тем форума является гендерное равенство. Приоритет этому вопросу отдали представители всех международных боксерских организаций, и мы считаем, что заявленный поединок как нельзя лучше позволит продемонстрировать высокий профессионализм женских боев. Красивый бокс могут показывать и мужчины, и девушки", – отметил Кирилл Щекутьев, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу.