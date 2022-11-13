Реакция бойцов UFC на поединок Порье и Чендлера: «Я в шоке от этих качелей!»

Бойцы UFC и бывшие представители промоушена опубликовали свои впечатления от поединка Дастина Порье (29-7) и Майкла Чендлера (23-8). Приводим наиболее интересные реакции.

Франсис Нганну: «Этот бой оправдал все ожидания. Чендлер сделан из другого теста»

Мэтт Браун: «Порье — настоящий воин»

Дамьен Браун: «Порье заставил Чендлера идти в борьбу, и это его погубило. Что за бой!»

Джефф Молина: «Бой оправдал все ожидания. Что за поединок!»

Чак Лиделл: «Поздравляю, Дастин, с потрясающим выступлением!»

Аманда Нуньес: «Превосходно! Поздравляю, Дастин»

Стивен Томпсон: «Я совру, если скажу, что ожидал победу сабмишном. Эта была война! Мои поздравления, Дастин»

Алджамейн Стерлинг: «Это просто дикий вид спорта! Я в шоке от этих качелей в исполнении этих двух воинов! Поздравляю, «Бриллиант»!»

Порье победил Чендлера сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.