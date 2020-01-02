Райан Бейдер вызвал на бой за титул Bellator Иржи Прохазку

Чемпион Bellator в полутяжелом и тяжелом весах Райан Бейдер вызвал на бой чемпиона Rizin в полутяжелом весе Иржи Прохазку. 31 декабря на турнире Rizin 20 27-летний Чех нокаутировал Си-Би Доллоуэя — одноклубника Бейдера.

— Поздравляю, Иржи. Мы не смогли сделать это в Rizin, так что давай проведем бой в Bellator. На кону — пояс в полутяжелом весе, — написал Бейдер в Twitter.

Бейдер стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе в июне 2017 года, выиграв у Фила Дэвиса. В ноябре 2017-го он защитил титул, победив Линтона Вассела. В январе 2019 года Бейдер завоевал чемпионский пояс в тяжелом весе, в финале Гран-при нокаутировав Федора Емельяненко.

На счету 36-летнего американца 27 побед и 5 поражений в ММА. Бой с Чейком Конго, прошедший в сентябре 2019-го в тяжелом весе, был признан несостоявшимся, поскольку француз не смог продолжать поединок из-за тычка в глаз. У Прохазки — 26 побед, 3 поражения и 1 ничья. Он выиграл 10 боев подряд.