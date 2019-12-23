Рамзан Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что сможет победить Александра Емельяненко в поединке, сообщает ТАСС. В ноябре Емельяненко-младший победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого его на поединок вызвал олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, Кадыров также опубликовал видеообращение с вызовом Емельяненко.

— Я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю, проиграть точно не хочу, — цитирует ТАСС Кадырова. — Мы с ним созванивались, он только что мне звонил, мы договорились, что переговорим по этому поводу, посмотрим, о чем договоримся.

Пошла такая мода в спорте — все кому не лень вызывают Сашу на бой, и я тоже решил вызвать его. Я на самом деле сделал это с иронией, чтобы посмотрели те люди, которые вызывают его на разные бои. Считаю, что Александр Емельяненко очень хороший боец, я видел, как он тренируется, стоял с ним на спаррингах, у него очень хорошие данные, он получил хороший опыт в клубе «Ахмат».