Ракич победил Смита в главном поединке UFC Fight Night

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся главный поединок турнира UFC Fight Night. В главном поединке вечера австриец Александр Ракич победил американца Энтони Смита. Поединок прошел в рамках полутяжелого веса (до 93,0 кг).

Ракич одержал победу единогласным решением судей.

В основном карде в той же категории был запланирован бой россиянина Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы из Румынии, но он был отменен из-за выявления коронавируса в ночь шоу.

32-летний Энтони Смит провел 48 поединков в ММА и одержал 32 победы (17 нокаутов) при 16 поражениях. 28-летний Александр Ракич в 15 поединках одержал 13 побед (9 нокаутов) при двух поражениях.