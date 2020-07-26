Психолог Степанова рассказала, почему Кадыров приглашает на бои Александра Емельяненко

Психолог Вероника Степанова, у которой более 1 млн подписчиков в Youtube, рассказала, почему глава Чеченской республики Рамзан Кадыров приглашает к себе бойца MMA Александра Емельяненко. Спортсмен является бывшим мужем сестры Степановой.

— Я думаю, Кадыров постоянно приглашает Емельяненко, потому что он в принципе фанат боев и любит бои, — сказала Степанова в ролике на своем Youtube-канале. — А кого еще приглашать? Саша в этом плане очень яркая персона. Если будет драться Александр Емельяненко, то понятно, что все билеты продадутся. Если будет кто-то другой — совсем другая история.