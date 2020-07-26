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Психолог рассказала, почему Емельяненко постоянно срывается

17:20
Александр Емельяненко. Фото АСА
Александр Емельяненко. Фото АСА
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Психолог Вероника Степанова, у которой более 1 млн подписчиков в Youtube, объяснила эмоциональные срывы бойца MMA Александра Емельяненко, который является бывшим мужем ее сестры.

— Дело в том, что Саша — однолюб, — сказала Степанова в ролике на своем Youtube-канале. — В своей жизни он любил только одну женщину — это моя сестра Оля. Он любил ее и любит так сильно, что не может прийти в себя от этого расставания, травматичного для него.

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