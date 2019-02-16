"Прости меня, брат". Митрион извинился перед Харитоновым

Боец ММА Мэтт Митрион извинился за удар в пах в поединке с Сергеем Харитоновым на турнире Bellator 215. Бой в итоге был признан несостоявшимся.

- Мне очень стыдно. Что я могу сказать... Надеюсь, все понимают, что это была случайность. Сергей, ты легенда. Не могу поверить, что это произошло. Чувствую себя просто ужасно, - заявил боец в видеообращении в своем Инстаграме. - Как только ты выздоровеешь, я готов провести новый бой. Я сказал, что готов биться завтра, если кто-то снимется (с Bellator 216) и если это возможно. Готов сделать все для этого. Мне очень жаль. Я думаю, что вы ждали этого боя так же, как и я. Сергей, прости меня, брат.

Через 15 секунд после стартового гонга бой между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом пришлось остановить. Американский боец пытаясь сделать удар ногой попал в пах, после чего россиянин оказался на полу октагона.

Медики оказывали помощь Харитонову нескольких минут, но было принято решение признать поединок несостоявшимся. Судья сказал, что не увидел в действиях американца умысла. Затем Митрион извинился перед соперником и болельщиками. Октагон российский боец покинул на носилках.