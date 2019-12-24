Промоутер ММА Гаджиев посоветовал избитому бойцу сменить профессию

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал РБК инцидент с избиением бойца ММА Дмитрия Кузнецова. Он считает, что ему стоит задуматься о смене профессии.

— Он планировал 28 декабря выступать у нас на турнире, — цитирует Гаджиева РБК. — А про это мы ничего не слышали — ни от него, ни от команды его. Ну, если на него толпой напали и избили, что ему делать вообще у нас на турнире? Пусть другую профессию себе выбирает тогда.

Как сообщает РЕН ТВ, драка произошла 13 декабря. Молодой человек доставал из багажника холст, когда его намеренно толкнули. После этого началась перепалка, которая переросла в избиение. Оппонентов было больше. Пострадавший не стал обращаться в правоохранительные органы. Кузнецов получил легкие травмы.